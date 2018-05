Alonso pakt toch pole in Zes uur van Spa-Francorchamps na diskwalificatie ploegmaats Redactie

04 mei 2018

23u14

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Fernando Alonso maakt zaterdag in Spa-Francorchamps zijn debuut in het WK uithoudingsracen (WEC) en doet dat vanop de pole.

In de kwalificaties zette hij samen met Kazuki Nakajima wel pas de tweede tijd neer. Zijn Toyota-ploegmaats Kamui Kobayashi en Mike Conway waren 379 duizendsten van een seconde sneller, maar werden later gediskwalificeerd omdat het brandstofdebiet niet correct was aangegeven. Zij moeten nu vanuit de pit starten.

Alonso is de huidige nummer zes in de WK-tussenstand in de Formule 1. In de Formule 1 kon de wereldkampioen van 2005 en 2006 nog niet winnen op het circuit van Spa-Francorchamps. Wel stond hij er drie keer op het podium: in 2005 en 2013 als tweede en in 2007 als derde.

De kwalificaties liepen 40 minuten vertraging op door een spectaculaire crash van de Braziliaan Pietro Fittipaldi. De wedstrijd op het circuit van Spa-Francorchamps start zaterdag om 13u30.

Startorde:

Eerste rij:

Alonso/Nakajima/Buemi (Spa/Jap/Zwi/Toyota)

Jani/Lotterer/Senna (Zwi/Dui/Bra/Rebellion)

Tweede rij:

Beche/Laurent/Menezes (Zwi/Fra/VSt/Rebellion)

Aleshin/Petrov (Rus/SMP)

Derde rij: :

Webb/Kraihamer/Dillmann (GBr/Oos/Fra/ByKolles)

Hedman/Hanley/Fittipaldi (Zwe/GBr/Bra/DragonSpeed)

Vierde rij:

Lapierre/Negrao/Thiriet (Fra/Bra/Fra/Signatech Alpine)

(1e categorie LMP2)

...

Uit de stands: Conway/Kobayashi/Lopez (GBr/Jap/Arg/Toyota)

Este es el accidente sufrido hoy por @PiFitti Pietro Fittipaldi que le causado fractura en ambas piernas, durante la calificación para las 6 horas de Spa en Bélgica. #WEC pic.twitter.com/1fifQTTHmw Encuestados_Mx(@ Encuestados_Mx) link