Airbags verplicht voor motorrijders op het WK Redactie

13u24

Bron: Belga 0 EPA Auto- en Motorsport Alle motorrijders die meedoen aan het WK motorsport moeten vanaf dit jaar verplicht racekleding dragen waarin airbags zitten. De Internationale Motorsportfederatie FIM maakte vandaag de nieuwe voorschriften bekend.

De airbags moeten in ieder geval de schouders en sleutelbeenderen van de rijders beschermen bij een klap. Bescherming op de rug is niet verplicht, maar als een fabrikant ervoor kiest om ook daar airbags in de racepakken op te nemen, moet de hele wervelkolom bedekt zijn.

Voor alle vaste motorrijders in de MotoGP, de Moto2 en Moto3 zijn racepakken met airbags verplicht. De motorrijders die met een wildcard meedoen aan een Grand Prix, hoeven niet zulke speciale pakken te dragen. Invallers zijn voor hun eerste twee races vrijgesteld van de nieuwe regels, maar moeten daarna ook zo'n pak dragen. De FIM heeft een lijst opgesteld met eisen waaraan de pakken moeten voldoen.

Komend seizoen starten er met Xavier Siméon (MotoGP), Livio Loi (Moto3) en Barry Baltus (WK junioren en Rookie Cup) drie Belgische motorrijders van het bedrijf Zelos bij het Spaanse team Reale Avintia Racing in het WK motorsport.

