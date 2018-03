600pk en brandend rubber met Rick Van Goethem en Lars van der Haar Redactie

30 maart 2018

Piepende banden, gierende motoren en de geur van brandend rubber. We hebben het hier niet over de Ring van Antwerpen, maar wel over Zolder. Oorzaak van al dit geweld: professioneel drifter Rick Van Goethem en veldrijder Lars van der Haar. Op het parcours van Zolder smijten ze zich op volle snelheid in de bochten en proberen ze een monster van 600pk onder controle te houden.