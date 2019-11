14 jaar en volgend jaar al actief in de Formule 4: dochter van Japanse ex-F1-piloot is nieuwe en vooral jongste racesensatie Redactie

25 november 2019

16u31 4 Autosport Het is een mannenbastion, maar een 13-jarige Japanse wil de Formule 1 veroveren. Juju Noda is haar naam. Het meisje gaat volgend seizoen al aan de slag in het Deense Formule 4-kampioenschap en ze wil meteen records breken...

De voorbije maand ging een Japans meisje druk over de tongen in de autosportwereld. Juju Noda moet volgend jaar nog veertien jaar worden, maar ze is wel de jongste Japanse ooit die straks in een Formule 4 wagen kruipt. Geen toeval, want het meisje is al sinds haar derde verjaardag vergroeid met het racecircuit.

Toeval is het allemaal niet. Juju is de dochter van Hideki Noda. De Japanner (50) reed in 1994 drie Formule 1-races voor Larousse, maar kon daarbij geen enkel WK-punt bemachtigen. Na zijn passage in de F1 maakte hij de overstap naar Amerika en deed hij ook enkele keren mee aan de 24 uur van Le Mans. De Japanner deed z’n dochter op driejarige leeftijd een kart cadeau. De rest is min of meer geschiedenis.

Op haar negende mocht Juju de kart laten staan en kon ze debuteren in een formulewagen. Dat gebeurde in een test op Okoyama International Circuit in een Formule 4-bolide. Met haar tijd - racen mocht ze niet wegens haar leeftijd - deed ze beter dan veel oudere coureurs. Sterker nog, ze reed het baanrecord voor Formule 4-wagens aan flarden in Okoyama.

Juju Noda is your typical 11-year-old girl, except for one thing: she’s a racing prodigy. As a professional Formula Four driver racing against adults, this speedy sensation is already charting her own course. pic.twitter.com/hWY7RcpOgC Great Big Story(@ greatbigstory) link

Formule 3

Het sein voor haar vader, die een eigen raceschool bestiert, om te beseffen dat zijn dochter écht wel talent heeft. In die mate dat de Noda’s naar Denemarken verhuizen om dochterlief er volgend seizoen deel te laten nemen aan 24 wedstrijden in het Deense F4-kampioenschap. Als ze op 2 februari 2020 veertien jaar oud wordt, mag Juju Noda officieel deelnemen aan dat kampioenschap.

Maar daar hoeft het niet te stoppen. Een jaar later zou het meisje in theorie kunnen doorstromen naar de Formule 3. Uit testen blijkt dat ze ook die wagen al meester kan. In die klasse van de autosport zou Noda vanzelfsprekend de jongste ooit kunnen worden. Het record staat sinds 2014 op naam van Max Verstappen. Hij kroop toen als zeventienjarige in een F3-bolide. In het beste geval kan dat record er dus volgend jaar aan. De ultieme droom voor Noda is om als eerste vrouwelijke coureur een Formule 1-race te winnen.

Japanese racing sensation Juju Noda, who will be turning 14 next February, will be competing in the Danish #F4 series next year. For that, NODA Racing will be moving to Aarhus. The series has 24 races and uses the Mygale M14-4 chassis with a 2.0l Renault engine and Pirelli tyres. pic.twitter.com/8oJlhTIjJz geinou(@ geinou) link