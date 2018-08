Tänak controleert in Duitsland, Neuville lijdt XC/LPB

18 augustus 2018

20u10

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Na afloop van de tweede wedstrijddag van de Rally van Duitsland staat Ott Tänak (Toyota Yaris) nog steeds autoritair aan de leiding. De Est heeft 43.7 voorsprong op eerste achtervolger Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe). Die Spanjaard heeft op zijn beurt slechts 0.8 voorsprong op de derde, de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) is vierde op 44.5.

Net als vrijdag beleefde WK-leider Neuville een moeilijke dag, maar zijn titelconcurrent Sébastien Ogier (Ford Fiesta) verging het helemaal niet goed. De Fransman reed in de 13e klassementsrit lek, verloor 1:43 en is in de stand nu zevende, op 1:51.2. Met nog drie ritten voor de boeg belooft het zondag een bijzonder spannende slotdag te worden.

Ook al won Ott Tänak vandaag geen enkele van de acht klassementsritten, toch was hij de man van deze wedstrijddag. Vrijdagavond parkeerde hij zijn wagen in het wagenpark met 12.3 voorsprong op zijn eerste achtervolger. Deze avond heeft hij de kloof uitgediept tot 43.7. Hij bleef altijd in de buurt van de ritwinnaar en controleerde de wedstrijd. Al was hij tijdens de eerste ronde niet echt tevreden over zijn wagen. "Deze ochtend voelde ik me niet echt comfortabel in de wagen. Dat is jammer, maar dat gebeurt soms. Over het kampioenschap wil ik nu nog niet spreken. Eerst moeten we zondag nog drie ritten afwerken."

Tijdens de eerste ronde van vier ritten wonnen evenveel rijders een klassementsrit. Latvala kwam het best uit de startblokken, waarna Sordo heer en meester was op de Pantzerplatte. Esepekka Lappi (Toyota Yaris) en Craig Breen (Citroën C3) namen de twee andere ritten voor hun rekening. Deze namiddag won Sordo nog eens twee ritten, maar Latvala was nooit ver uit de buurt.

Neuville moest vandaag één plaats prijsgeven, van drie naar vier. "Ik heb de hele dag met de wagen gevochten, maar met het oog op het kampioenschap doen we een goede zaak. Ik moet accepteren dat ik het tempo van de rijders voor me niet aankan. Ik heb echt heel hard gereden en toch raakte ik niet aan hun tijden. We moeten denken aan het kampioenschap, maar we kunnen ook nog tweede worden. Het is moeilijk om daar een compromis en een goed ritme voor te vinden."

Ogier was ontegensprekelijk de pechvogel van de dag. Na zijn lekke band viel hij terug naar de negende plaats, om de dag uiteindelijk als zevende te besluiten. Na zijn lekke band was Ogier de snelste in de voorlaatste rit van de dag. "Ik push zoveel ik kan en neem alle risico's die ik maar kan nemen. Ik heb toch niets meer te verliezen. Ik ben ontgoocheld en zou wel kunnen wenen. We hebben zoveel inspanningen geleverd en krijgen daar uiteindelijk niets voor terug. Het is hard om te accepteren maar het is niet anders. Maar we komen sterker terug."

Op de slotdag worden er nog drie klassementsritten gereden. De rally eindigt zondagmiddag met de powerstage.