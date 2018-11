“Sophia had een engel op haar schouder zitten”: jonge Duitse (17) elf uur lang geopereerd na spectaculaire crash met 276 km/u, autosportfederatie start onderzoek TLB/Belga

19 november 2018

16u45

Bron: BBC, Belga 6 Auto- en Motorsport Het Duitse racetalent Sophia Flörsch heeft een succesvolle operatie aan de nekwervel ondergaan. Gisteren ging de 17-jarige Flörsch spectaculair van de baan in de F3-race van Macau. De beelden van haar bolide die met een snelheid van bijna 276 km/u door de lucht vloog en in de dranghekken belandde, gingen de wereld rond. “Sophia had een engel op haar schouder zitten”, reageerde Frits van Amersfoort, de eigenaar van het team waarvoor de Duitse reed.

Volgens haar vader Alexander Flörsch lag de Duitse elf uur op de operatietafel in het Conde S. Januário Hospital in Macau en was de ingreep een succes. De jonge Duitse moet nog een tijdje herstellen op de afdeling intensieve zorgen. Sophia Flörsch liep bij de horrorcrash een breuk van de zevende nekwervel op. Haar vader bevestigde dat ze geen verlammingsverschijnselen vertoont.

In een gesprek met BBC kwam Frits van Amersfoort inmiddels terug op de crash. “Het was net een raket die door de lucht vloog. Eigenlijk is het ongelooflijk dat ze het overleefd heeft”, aldus de teameigenaar. “We bevestigen dat haar snelheid 276 km/u bedroeg op het moment van het ongeval. De eerste twintig minuten na het ongeluk waren de ergste minuten van mijn hele leven. Behalve wat berichten via de sociaalnetwerksites, kregen we geen informatie.”

Balustrade

“Bij het zien van de beelden, dachten we natuurlijk het ergste. Sophia had een engel op haar schouder zitten tijdens de crash. Ik heb al veel ongelukken gezien, maar dit was zeker het allerergste. Eigenlijk had ze geluk dat ze door de lucht gekatapulteerd werd, want daardoor kwam ze niet in aanraking met de balustrade. Dat had het allemaal een pak erger gemaakt.”

Bij het ongeluk raakten nog vier andere mensen gewond, bij wie de Japanse racer Sho Tsuboi, twee fotografen en een baanmarshal. Zij liepen lichtere kwetsuren op. De Internationale Autosportfederatie liet inmiddels verstaan de crash te onderzoeken.

De straffe beelden, gefilmd door het publiek in Macau: