'Snelste vrouw op vier wielen' krijgt postuum record na fatale crash

25 juni 2020

11u14

Bron: BBC 2 Auto- en Motorsport De Amerikaanse die eind augustus stierf bij haar recordpoging om het vrouwensnelheidsrecord op het land te verbeteren, krijgt postuum een vermelding in het ‘Guinness Book of Records’. Jessi Combs (39) verongelukte in haar auto met straalmotor op een uitgestrekte kale vlakte in de Alvord-woestijn in Oregon.

Combs probeerde tijdens haar fatale poging het record uit 1976 van Kitty O’Neill scherper te stellen. Die stuntvrouw haalde in een auto op drie wielen 823,9 kilometer per uur. Combs bereikte een snelheid van 841,3 kilometer per uur voordat ze met haar vierwielige North American Eagle van de baan ging. Het voertuig vatte nadien vuur. Een defect aan een voorwiel zou aan de basis van de crash liggen. Het ‘Guinness Book of Records’ oordeelt dat Combs het meer dan veertig jaar oude record wel degelijk heeft verbroken.

In 2013 vestigde Combs het vrouwenrecord op vier wielen door een snelheid van ruim 640 km per uur neer te zetten. Twee jaar geleden haalde ze tijdens een race zelfs 777 kilometer per uur, totdat haar auto noodgedwongen moest stoppen vanwege technische problemen. Het leverde haar de titel ‘snelste vrouw op vier wielen’ op. Het doel was echter altijd de ‘snelste vrouw ter wereld’ worden.

Terry Madden, de partner van Combs, maakte in een bericht op Instagram duidelijk erg trots te zijn op de erkenning. De man blijft met gemengde gevoelens achter. “Geen enkel record is de moeite waard om het leven te laten, maar het record verbreken was het doel dat ze echt wou verwezenlijken.” Madden deelde zijn emotionele post met beelden van Combs in haar straalmotorauto, allicht enkele momenten voor de start van haar allerlaatste rit. “Het is zo moeilijk voor mij om naar deze beelden te kijken zonder in tranen uit te barsten. Die ochtend werd ze wakker en zei ze: ‘Wij gaan vandaag geschiedenis schrijven’, (... ) we hadden een geweldige (laatste) dag.” Combs had volgens haar partner te kennen geven te willen stoppen na de recordpoging.

De racepiloot gold in de VS als een beroemdheid. De in South Dakota opgegroeide vrouw was regelmatig te zien in het populaire tv-programma ‘Mythbusters’ (Discovery Channel). Ook dook ze op in enkele autoprogramma’s.