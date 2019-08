'Snelste vrouw op vier wielen' crasht dodelijk bij nieuwe recordpoging mvdb

28 augustus 2019

20u27

Een Amerikaanse racepilote is om het leven gekomen tijdens een poging om haar eigen snelheidsrecord op land scherper te stellen. De 39-jarige Jessi Combs crashte dinsdagnamiddag aan hoge snelheid op een zoutmeervlakte in Harney County in de westelijke staat Oregon.

Ze bestuurde een auto met straalmotor. Haar familie heeft het overlijden vandaag in een persverklaring bekendgemaakt. Verdere details van het fatale ongeluk zijn niet geweten.

Combs kreeg de bijnaam ‘de snelste vrouw op vier wielen’ in 2013 toen ze met haar straalmotorwagen het Amerikaanse vrouwelijk snelheidsrecord voor het eerst verbeterde. Iets wat ze in de daaropvolgende jaren verschillende keren met succes overtrof. In oktober haalde Combs 483,2 mph (777 kilometer per uur), goed voor een nieuwe topsnelheid. Op dinsdag probeerde ze nog sneller te gaan.

De vrouw presenteerde auto-televisieprogramma’s en dook op in het populaire Mythbusters op The Discovery Channel. “Ze was een briljante bouwer, ingenieur, bestuurder, fabrikant en wetenschapscommunicator, en streefde er elke dag naar anderen aan te moedigen door haar wonderbaarlijke voorbeeld”, zei Adam Savage, voormalig co-presentator van Mythbusters.