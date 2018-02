“Het wordt een echte rally van Zweden, met veel ijs en sneeuw, maar wel bitter koud” Redactie

14 februari 2018

15u03 0 Auto- en Motorsport Rally Sweden is een unicum op de kalender van het WRC, want in Zweden zijn we quasi altijd zeker van sneeuw en ijs. Dat zal dit jaar niet anders zijn, gezien de schitterende weersomstandigheden. “Het wordt een echte rally van Zweden, met veel ijs en sneeuw, maar wel bitter koud”, liet Thierry Neuville de wereld weten.

Zweden is er bij sinds de… zomer van 1950. Pas in 1965 zou deze wedstrijd naar de winter verhuizen. In 1973 kwam Zweden op de WK-kalender en tot 2004 zouden alleen Scandinavische rijders de dienst uitmaken als winnaar. Ondertussen is Sébastien Ogier er ook nog in geslaagd als andere niet ‘Viking’ de race te winnen.

Nieuwe namen in WRC, vol huis in WRC2

De deelnemerslijst in Zweden is meteen goed voor heel wat nieuwe namen tegenover de Monte Carlo. Teemu Suninen maakt zijn debuut in het WRC 2018, uiteraard met een Ford Fiesta uit de ateliers van Malcolm Wilson. De jonge Fin zagen we in Monte-Carlo in een WRC2. Bij Hyundai is de Spanjaard Dani Sordo er niet bij, hij ruimt in de koele omstandigheden plaats voor Hayden Paddon. Bij Citroën tot slot is er het eenmalige optreden van de Noor Mads Ostberg. We zien ook drie private bolides, voor Henning Solberg, Lorenzo Bertelli en Yazeed Al Rajhi (drie Ford Fiesta). Een vol huis ook in WRC2 waar de strijd erg spannend zal worden, tussen de vele lokale Scandinavische helden. Pieter Tsjoen zit net als in de Monte-Carlo naast Kevin Abbring in een Ford Fiesta. Martijn Wydaeghe tot slot doet het als corijder voor de Italiaanse schone Tamara Molinaro (Ford Fiesta R5).

Fly fly away

Wat de route betreft, het Rally HQ is verhuisd naar Sunne, weg van Karlstad dus. De rally start wel nog op de hippodroom van Karlstad, op donderdagavond met een show-KP van 1,9 kilometer. Op vrijdag volgt dan een eerste volledige dag rally, met 7 proeven, waarvan de langste, Svullrya, bijna 25 kilometer lang is.

Op zaterdag staan er 8 proeven op het menu, met uiteraard de klassieker Vargässen. Hier vinden we de legendarische jump Colin’s Crest waar de auto’s aan hoge snelheid meters en meters door de lucht vliegen. Nieuw is ook de avondproef van Torsby, volledig in het donker. Zondag is het de beurt aan drie proeven, waaronder de 9,5 kilometer lange Power Stage.

In het WK leidt Sébastien Ogier, na zijn winst in de Monte Carlo. Ott Tänak (Toyota) is tweede, merkgenoot Jari-Matti Latvala, de winnaar van 2017 is derde. Neuville (Hyundai) volgt als vijfde op 12 eenheden. Herinneren we er nog aan dat Thierry Neuville vorig jaar leek te gaan winnen, tot hij op zaterdagavond een foutje maakte in de showproef van Karlstad.

Slechte herinnering

Herinner u de wanhoop bij de Belgische fans vorig jaar. Thierry Neuville leidde in Zweden met 43 seconden voorsprong, alvorens hij in de laatste proef op zaterdag een klein foutje maakte en moest opgeven. Weg eerste zege van een Belg in Zweden…

Neuville en Gilsoul (#5 Hyundai i20 Coupe WRC) zijn weer zeer gemotiveerd voor de wedstrijd in Zweden van dit jaar: “We waren zeer snel in Zweden en Noorwegen vorig jaar, maar op het einde van de voorlaatste dag liep het fout. Dit jaar gaan we weer voor de winst en we willen een ander resultaat dan in 2017. Zweden is een uniek evenement, de enige wedstrijd ook waar je heel de rally op spijkerbanden rijdt. Het is een zeer snelle wedstrijd, wat ons een super gevoelen aan boord van de wagen geeft. We willen de show voor de fans verzorgen, maar bovenal voor een goed resultaat gaan.”