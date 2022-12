Attention Frankrijk! Cijfers bewijzen: gevaar bij Engeland komt uit alle hoeken en van iedereen

Spaargids.be Aantal personen met burn-out of depressie stijgt met meer dan 39 procent: wat betalen ziekenfond­sen terug?

Het aantal personen met een burn-out of depressie stijgt fors. In zijn recentste cijfers noteerde het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een toename met meer dan 39 procent. De mutualiteiten schenken via hun aanvullende verzekering aandacht aan de geestelijke gezondheid van hun leden. Maar in welke mate verschillen hun terugbetalingen? Spaargids.be zocht het uit.

7 december