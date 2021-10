“Atlético komt in zoektocht naar nieuwe spits bij Onuachu uit”

Paul Onuachu speelde zich vorig seizoen in de kijker met maar liefst 35 doelpunten in de Belgische competitie. Een zomertransfer leek in de maak, maar tegen de verwachtingen in bleef Onuachu toch in Genk. Daar is hij ook dit seizoen uitstekend bij schot - na negen competitiewedstrijden staat de teller al op evenveel goals. Op z’n 27ste lijkt Onuachu dan ook rijp voor een nieuwe stap.