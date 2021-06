Atlanta vervoegt Milwaukee in finale van Eastern Conference

NBA Game 7, game 7, game 7… : In het oosten komt alles aan op één wed­strijd

19 juni Game 7, ‘win or go home’, alles of niets. Noem het hoe je wilt, het resultaat blijft hetzelfde. Een must-win situatie voor beide teams. Waar sommigen zich tot helden ontpoppen en anderen voor altijd zullen worden uitgefloten. Wie wie wordt, is afwachten: big games make big players. Wie staat op en wie gaat neer? Joel Embiid vs Trae Young, Giannis Antetokounmpo vs Kevin Durant: de Philadelphia 76ers vs de Atlanta Hawks en de Brooklyn Nets vs de Milwaukee Bucks. Dit weekend weten we welke ploegen de Eastern Conference Finals zullen spelen.