Atlanta vervoegt Milwaukee in finale Eastern Conference

Bij de 76ers was Joel Embiid goed voor 31 punten. Maar hij kon zijn ploeg daarmee niet naar de overwinning leiden. In de finale van de Eastern Conference nemen de Atlanta Hawks het op tegen de Milwaukee Bucks. De Bucks beslisten zaterdag hun halve finale tegen de Brooklyn Nets. De kwalificatie van de Hawks is een pluim op de hoed van interimcoach Nate McMillan, die in maart overnam na het ontslag van Lloyd Pierce en Atlanta vanuit een geslagen positie opnieuw naar de top bracht.

In de eerste wedstrijd van de finale van de Western Conference wonnen de Phoenix Suns met 120-114 van de Los Angeles Clippers. De Clippers, zonder de aan de knie geblesseerde Kawhi Leonard, staan voor het eerst in hun geschiedenis in deze eindstrijd. Maar ze waren niet opgewassen tegen de Suns, die met Devin Booker de uitblinker in huis hadden. Hij maakte 40 punten, pakte 13 rebounds en gaf 11 assists. Chris Paul ontbrak vanwege coronagerelateerde redenen. Het is onbekend of hij het virus opliep of in contact kwam met een besmette persoon. Dinsdag vindt het tweede duel plaats, opnieuw in Phoenix.