Asterix Avo wint van Herceg Novi en schrijft geschiedenis in de volgende Europese wedstrijd

Memorabele overwinning voor Asterix Avo want in de 1/8 finale van de CEV Challenge Cup speelt de volleybalploeg uit Beveren/Kieldrecht haar 150ste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis. Zonder meer historisch. Het volstond voor het team van Kris Vansnick om twee sets te winnen maar de ploeg uit Beveren, met een uitstekende kapitein Manon Stragier, zit in een goede periode en duwde ook in de derde set op het gaspedaal. De weerstand van Herceg Novi was na 22-13 in de slotset helemaal gebroken. “Dit was een bijzonder sterke collectieve prestatie”, getuigde de trotse coach Vansnick na dit duel. “De volgende internationale match wordt in Tessaloniki gespeeld, waar oud-speelster Dominika Strumilo momenteel aan het werk is.”