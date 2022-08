Aster Vranckx op weg naar uitgang bij Wolfsburg

Voetbal Football Talk. Openda trefzeker in 1-4-zege van Lens bij het Monaco van Clement

Het loopt tijdens het seizoensbegin nog niet op wieltjes bij het AS Monaco van Philippe Clement. Na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League-voorrondes door PSV konden Clement en co vandaag voor de tweede keer op rij niet winnen in de competitie. Monaco ging op eigen veld met 1-4 onderuit tegen Lens, waar onze landgenoot Loïs Openda - deze zomer voor 10 miljoen euro overgekomen van Club - de score opende met zijn eerste doelpunt van het seizoen. In de stand staat Monaco zevende met 4 op 9, Lens is voorlopig de fiere leider met 7 op 9. PSG kan morgen wel weer over Openda en co springen.

20 augustus