Armand ‘Mondo’ Duplantis, de vliegende twintiger die hele generaties kan inspireren: “Wat hij doet is waanzinnig”

Het stond in de sterren geschreven dat Mondo Duplantis op een dag wereldrecordhouder zou zijn. Polsstokspringen was van zijn vier jaar al zijn lust en zijn leven, vandaag verbrak hij na 26 jaar het legendarische outdoor wereldrecord van Sergei Bubka . "Wat hij doet, is waanzinnig", zegt Belgisch recordhouder Ben Broeders. En hoe hij met veel flair en show hele generaties kan inspireren.