Arbeidsrechtbank spreekt zich uit: fiscaal gunstregime bevoordeelt profs ten opzichte van amateurs VH/NVK

17 april 2020

19u58 0 Sport De Arbeidsrechtbank in Antwerpen zette het zwart op wit in z’n vonnis op 9 april: het fiscale gunstregime bevoordeelt goedbetaalde profsporters en grote sportclubs te hard ten opzichte van amateursporters en kleine(re) clubs. Koren op de molen van de politici die komaf willen maken met die RSZ-kortingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is een thema dat al lang suddert in politieke kringen: het fiscale voordeel waar profsporters en grote sportclubs van genieten. Ook al verdienen ze 250.000 euro of meer per maand, dan nog wordt hun bijdrage voor de RSZ berekend op basis van een ‘fictief’ loon van 2.350 euro. In de praktijk moeten ze dan niet meer dan 900 euro betalen aan de sociale zekerheid, minder dan de gewone werkmens. Dat systeem is onrechtvaardig en dus aan een hervorming toe, daar zijn alle politieke fracties het over eens, alleen is het nog zoeken naar een consensus. Woensdag plegen de Vlaamse Kamerleden opnieuw overleg.

Het vonnis van de Antwerpse Arbeidsrechtbank zal ongetwijfeld in de debatten opduiken. Met dank aan amateurclub Sporting Hasselt dat een procedure opende tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Omdat hun spelers niet van dat gunstige RSZ-statuut kunnen genieten en zoals alle andere werknemers of zelfstandigen belast worden, vindt de Limburgse club dat discriminatie. De arbeidsrechter ging daarin mee en oordeelde dat de RSZ-korting “zodanig disproportioneel (is) dat deze maatregel niet redelijk verantwoord is”. De RSZ kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Er zijn nu twee mogelijkheden om de discriminatie ongedaan te maken, zegt Michel Maus, professor fiscaal recht aan de VUB. Ofwel kent de wetgever dat fiscaal gunstregime aan alle amateursporters en -clubs toe, ofwel onderwerp je àlle sporters aan de gewone RSZ-tarieven. Maus: “Maar dat zou catastrofaal zijn. Grote clubs zullen hun budgetten dan met vijftig procent moeten optrekken en dat is voor de meesten onmogelijk, zeker als je weet dat ze nu al geen buffer hebben om in coronatijden de lonen te betalen en dat er vier clubs al geen licentie kregen... Financieel hebben veel clubs het niet breed. Een hervorming moet je stapsgewijs doorvoeren.”

Het uitvoerig gemotiveerde vonnis is in elk geval een duidelijk signaal naar de politiek toe om nu echt eens duidelijkheid te brengen. Zolang Europa zich niet over de kwestie buigt en zich afvraagt of de Belgische clubs geen verdoken staatssteun krijgen, kan dat nog in relatieve rust en sereniteit.