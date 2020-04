Apocalyps Belgisch voetbal zoals we het kennen nadert: competitieformat één groot vraagteken, algemene vergadering uitgesteld redactie

09 april 2020

11u45 10 Voetbal In het worstcasescenario verdwijnen er In het worstcasescenario verdwijnen er zeven clubs uit de hoogste afdelingen . Ondertussen kregen slechts twee amateurclubs toezegging voor een licentie voor 1B. Blijft de vraag: hoe zal het profvoetbal er dan uitzien? De algemene vergadering, waarin de beëindiging van de competitie moet worden bekrachtigd en waarin er idealiter ook al een sluitend plan is over de verdeling van de Europese plaatsen en de samenstelling van de volgende competitie, is alvast uitgesteld van 15 naar 24 april.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Pro League had door de coronacrisis en het vroegtijdig stopzetten van de competitie al een werkgroep (met daarin onder meer Peter Croonen, Michel Louwagie en Pierre François, ndvr.) aangeduid die moet bepalen welke richting het Belgisch voetbal uit moet. Gisteren vergaderde die voor de tweede keer via een conferencecall. Maar de beslissing van de licentiecommissie heeft die gesprekken allerminst versoepeld.

Het competitieformat was sowieso al een splijtpunt. Maar nu er via natuurlijke selectie slechts 19 profclubs over dreigen te blijven, is het maar de vraag hoe houdbaar een 1A-competitie met 16 blijft. Op dit moment lijkt één competitie met 18 of 20 — afhankelijk van hoeveel clubs voor het BAS hun licentie zullen halen (uiterlijk 10 mei uitspraak) — veel realistischer. Maar de timing is een probleem. Op 24 april, eerste datum was 15 april, staat een algemene vergadering gepland, waarin de profclubs het plan om de competitie helemaal stop te zetten zouden goedkeuren. Alleen zou er dan idealiter ook al een sluitend plan bestaan over de verdeling van de Europese plaatsen en de samenstelling van de volgende competitie. Maar niemand kan met zekerheid zeggen hoeveel clubs er in de praktijk zullen overschieten. Naar verluidt houdt de werkgroep “meerdere pistes” open. De kans bestaat dat de algemene vergadering naar een latere datum zal geschoven worden. (NVK/KDZ/FDZ/TTV/ESK/BF)

Lees ook: Chaos compleet: herexamen voor 7 (!) profclubs (+)

Lees ook: Oostende trekt naar BAS en vecht ook licentie Anderlecht aan: “Hopelijk komt redelijkheid bij Coucke op bepaald moment terug”

Lees ook: Vragen bij nv Venanzi: Standard trekt ‘geschokt’ naar het BAS (+)

Lees ook: Zesde keer, slechte keer? Licentie halen is voor Moeskroen de laatste jaren geen sinecure: een overzicht

Lees ook: Geen licentie voor KVO: een verhaal dat begon met de verkoop van de club door Marc Coucke in 2018 (+)