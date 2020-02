Antwerpse nooddefensie doet het verdienstelijk MVS

13 februari 2020

22u35 1 Jupiler Pro League Buta - Seck - De Laet - Juklerød. Dat onuitgegeven kwartet moest het bij Antwerp achterin zien te klaren tegen Genk. Het gelegenheidsviertal deed het verdienstelijk, maar ging één keer de mist in. Onuachu profiteerde. Fataal bleek die fout niet, want via een owngoal van Maehle eindigde de match uiteindelijk onbeslist.

De schuifpuzzel. Kent u dat? Zestien kleine vakjes waarvan er altijd eentje open blijft. En dan maar schuiven om alle cijfers in de juiste volgorde te krijgen, of een of ander diertje tevoorschijn te toveren. Waar we naartoe willen? Wel, Laszlo Bölöni kreeg gisteravond zo’n legpuzzel. Juklerød lag links achterin, waardoor Ritchie De Laet een plaatsje opschoof. Wesley Hoedt was niet op tijd fit geraakt. Naast hem kwam Abdoulaye Seck te staan. De Senegalese stormram kwam in de plaats van de geschorste Dino Arslanagic en werd zo beloond voor z’n indrukwekkende invalbeurt in de beker tegen Kortrijk. ‘t Was pas z’n tweede basisplaats in 2020. In het hoekje rechts achterin ligt al even een stukje op z’n plaats: Aurélio Buta.

Droog aan de haak

Seck kwam tegenover Onuachu te staan. Twee krachtpatsers tegen elkaar. In the red corner: de Schrik van Senegal, 1m92 voor 95kg, Abdoulaye ‘Sugar Ray’ Seck. In the blue corner: de Genkse Gigant, 2m01, 91kg droog aan de haak, Paul ‘Smokin’ Onuachu. Rumble in de Deurnse Jungle.

Dik tien minuten ver won de bezoekende spits de eerste clash. Onuachu liep weg van bewaker De Laet en sprong op het gepaste moment voor de neus van Seck om onhoudbaar binnen te koppen. Eerste kans van de Genkies en meteen bingo. De haast traditionele achterstand van Antwerp was weer een feit.

Onbeslist

Niet getreurd echter, ‘t zou het enige schoonheidsfoutje van Seck zijn. Even voor rust buffelde hij de bal voor doel, Maehle verlengde ongelukkig in eigen doel. Het steekje dat hij had laten vallen weer mooi opgeraapt. Seck groeide in de match en deed meer dan enkel secuur verdedigen. Zo stuurde hij Lamkel Zé met een perfecte Alderweireld-cross het straatje in en haalde hij wat later in extremis de doorgebroken Ito terug. In blessuretijd ging hij nog oorlog maken in de zestien, maar de winning goal maken zat er niet in. 1-1, kamp onbeslist.