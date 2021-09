Antwerp wint dankzij doelpunt van topschutter Frey met het kleinste verschil in Eupen

JUPILER PRO LEAGUERoyal Antwerp Frey Club. Met zijn achtste van het seizoen schonk Michael Frey de Great Old een tweede overwinning van het seizoen. Een gevleide zege werd het, tegen een fris Eupen, al zullen ze daar in Deurne Noord vermoedelijk geen seconde van wakker van liggen.

Sfeer genoeg Am Kehrweg, dankzij het goed gevulde uitvak. En of de RAFC-fans de awaydays hadden gemist. ‘t Was echter de thuisaanhang die reden tot vieren had. Voor even tenminste. Na een dik kwartier kwam Eupen op voorsprong. Balverlies Bataille, Prevljak duwde binnen. Dat was echter vanuit buitenspel, zag de VAR, en dus geen 1-0. Qua waarschuwing voor de slappe bezoekers kon dat tellen.

Opdoffer voor Antwerp, meer bepaald voor Björn Engels op het halfuur. De verdediger moest naar de kant met een blessure aan de linkerkuit. Gefrustreerd koelde Engels zijn woede op de boarding. Voelde hij dat donderdag er te snel zal zijn? De reactie voorspelde niet veel goeds.

Nog in de eerste helft scoorde Eupen een tweede keer. Opnieuw ging het feestje van de fris voetballende Panda’s terecht niet door na buitenspel. Tweede waarschuwing voor Antwerp, dat wel balbezit had, maar er véél te weinig mee deed. Als je dan vrijdagavond Club tegen Oostende zag... Antwerp was niet scherp, niet gezond agressief genoeg. Met De Laet, Nainggolan (die definitief voor rugnummer 4 koos) en zowaar Miyoshi (waarom?) kregen wel drie Antwerp-spelers geel voor rust, maar dat was net omdat het allemaal niet zuiver genoeg was.

Bijna scoorde Radja z’n eerste ooit in de Jupiler Pro League, maar Himmelmann kon nog net z’n vingers tegen het grondscherend schot zetten. Zowaar Antwerps gevaar.

Frey, who else?

Na rust kwam Antwerp vinniger uit de kleedkamer. Die geestdrift werd snel beloond, toen Agbadou veel te driest inkwam op Frey en in diens kapbeweging trapte. De Gouden Stier ging zelf achter de bal staan, trapte op Himmelmann, maar in de rebound kon de Zwitser wél scoren. Achtste doelpunt van het seizoen al voor Frey, op amper zes matchen. Met acht van de elf Antwerp-goals is hij ook waanzinnig belangrijk voor zijn team. Royal Antwerp Frey Club.

De match was bijzonder fel beladen ondertussen, met heel wat opstootjes, gele kaarten, geduw en getrek. Ref Kevin Van Damme had het allemaal niet in de hand. Eupen liet zich vangen aan de leepheid van Antwerp en laat door deze nederlaag de leidersplaats liggen. Samatta debuteerde nog bij Stamnummer 1, dat dankzij deze zege eindelijk een beetje naar boven mag kijken en woensdag met een goed gevoel het vliegtuig op mag. Alleen zonde van Engels’ blessure.

