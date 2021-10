Antwerp reageert op incidenten van gisteren: “Wij zijn zelf meer slachtoffer dan wie dan ook”

De Great Old dreigt opnieuw, zoals vaker in de jaren ‘80 en ‘90, slachtoffer te worden van haar eigen supporters. Antwerp riskeert namelijk een serieuze boete van de UEFA. Bovendien leren precedenten ons dat ook zwaardere sancties niet uitgesloten zijn. De club moet vrezen dat het één of meerdere wedstrijden achter gesloten deuren zal moeten afwerken.

“Wij veroordelen elke vorm van geweld, maar we wachten op de correcte informatie van alle instanties, politie en UEFA, om een officieel statement te maken. Maar het lijkt me logisch dat we dit niet meer willen. Wij zijn zelf meer slachtoffer dan wie dan ook. Geef ons nu even tijd voor we alle feiten kennen”, aldus de club.

Volledig scherm Na de 0-1 waren er ook ongeregeldheden op de hoofdtribune op de Bosuil. © Photo News

Bij de start van de tweede helft werd Kevin Trapp geraakt door een voetzoeker die uit het Antwerp-vak gegooid werd. De doelman ging neer en was heel even groggy. Hij kon de wedstrijd na verzorging uiteindelijk wel verderzetten. Bovendien gebruikten de fans bij aanvang van de wedstrijd pyrotechnisch materiaal wat verboden is door UEFA. Er wacht hen wellicht een boete van enkele tienduizenden euro.

Om u een idee te geven: in augustus kreeg het Nederlandse Feyenoord nog een boete van 35.250 euro van ‘UEFA Control, Ethics and Disciplinary body’ “voor het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van de trappen bij de thuiswedstrijd tegen IF Elfsborg op donderdag 19 augustus.” Ook zwaardere sancties zijn niet uitgesloten. Zo moest Fenerbahce - komende tegenstander van Antwerp in de Europa League - in 2013 een wedstrijd achter gesloten deuren spelen na het gooien van vuurwerk en voorwerpen op het veld. Ter verduidelijking: voor de Turken was het destijds niet de eerste overtreding.

