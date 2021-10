Antwerp komt met fel statement na incidenten: “Vijf stewards geraakten gewond, waarvan één ernstig”

De Great Old dreigt opnieuw, zoals vaker in de jaren ‘80 en ‘90, slachtoffer te worden van haar eigen supporters. Antwerp riskeert namelijk een serieuze boete van de UEFA. Bovendien leren precedenten ons dat ook zwaardere sancties niet uitgesloten zijn. De club moet vrezen dat het één of meerdere wedstrijden achter gesloten deuren zal moeten afwerken.

“RAFC veroordeelt elke vorm van geweld, in en buiten het stadion”, valt er te lezen in een officieel statement van de club. “De gebeurtenissen van gisteravond weerspiegelen op geen enkele manier de normen en waarden van onze club. Dergelijke incidenten bezorgen de club een onherroepelijke imagoschade en een hebben telkens zware financiële consequenties.”

Antwerp meldt dat bij de incidenten vijf stewards gewond raakten, waarvan één ernstig. Deze persoon ligt nog steeds in het ziekenhuis. “Dat uitgerekend de mensen die ervoor zorgen dat wedstrijden überhaupt kunnen plaatsvinden (en zelf supporter zijn van RAFC) zo worden behandeld, tart alle verbeelding. In samenspraak met alle bevoegde instanties zal de club alles in het werk stellen de nodige identificaties te verrichten en de verantwoordelijken aan te duiden. De financiële schade zal verhaald worden op de daders en RAFC zal zich in elk afzonderlijk dossier burgerlijke partij stellen. Ondertussen wachten we de officiële communicatie van UEFA af.”

Voorts hamert Antwerp erop dat het een club wil zijn waar iedereen zich veilig voelt. “Helaas heeft niet iedereen dit begrepen. Voor mensen die pretenderen supporter te zijn van RAFC, maar de club en zijn medewerkers bewust schade toebrengen, is er geen plaats op de Bosuil. Het doet ons deugd om te merken dat het merendeel van de supporters dit doelloos en schadelijk gedrag openlijk afkeurt.”

Volledig scherm Na de 0-1 waren er ook ongeregeldheden op de hoofdtribune op de Bosuil. © Photo News

Bij de start van de tweede helft werd Kevin Trapp geraakt door een voetzoeker die uit het Antwerp-vak gegooid werd. De doelman ging neer en was heel even groggy. Hij kon de wedstrijd na verzorging uiteindelijk wel verderzetten. Bovendien gebruikten de fans bij aanvang van de wedstrijd pyrotechnisch materiaal wat verboden is door UEFA. Er wacht hen wellicht een boete van enkele tienduizenden euro.

Om u een idee te geven: in augustus kreeg het Nederlandse Feyenoord nog een boete van 35.250 euro van ‘UEFA Control, Ethics and Disciplinary body’ “voor het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van de trappen bij de thuiswedstrijd tegen IF Elfsborg op donderdag 19 augustus.” Ook zwaardere sancties zijn niet uitgesloten. Zo moest Fenerbahce - komende tegenstander van Antwerp in de Europa League - in 2013 een wedstrijd achter gesloten deuren spelen na het gooien van vuurwerk en voorwerpen op het veld. Ter verduidelijking: voor de Turken was het destijds niet de eerste overtreding.

Lees hieronder het volledige statement van Antwerp:

