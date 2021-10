Antwerp en Club Brugge houden het op 1-1-draw na veel strijd en passie op de Bosuil, Mignolet pakt in slot uit met topsave

Jupiler Pro LeagueDraw op het veld, in de hoofden Club de morele overwinnaar. Omdat het in een moeilijke week na de City-dreun en op bijzonder vijandig terrein veerkracht toonde na de 1-0 van hun ex-verdediger Engels. Omdat het na de pauze ook gewoon de betere ploeg was. In de slotfase ging Engels aan de noodrem hangen om de 1-2 van Van der Brempt te voorkomen. Rood was zijn deel, net zoals ook NSoki in blessuretijd. Het laatste woord was voor Mignolet, hij pakte nog uit met een klasseredding: 1-1. In de stand blijft Club achter de verrassende leider Union twee punten meer tellen dan uitdager Antwerp.