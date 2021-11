Antwerp-coach Priske is duidelijk daags voor levensbelangrijk duel tegen Fenerbahçe: “We kunnen nu enkel tevreden zijn met een overwinning”

AntwerpNa de bekeruitschakeling tegen Westerlo en de slappe prestatie tegen Cercle Brugge zou Antwerp in de Europese match van donderdag tegen Fenerbahçe wat ons betreft nog wel eens een statement mogen maken. Al voelt Antwerps trainer Brian Priske niet per se die noodzaak. “Tegen Cercle speelden we slecht, maar er was wel inzet en mentaliteit. Bovendien hebben we in de voorbije maanden al meermaals mooi voetbal gebracht.”

De inzet van het Europa League-duel tussen Antwerp en de Turkse topclub Fenerbahçe is vrij duidelijk. Aangezien Antwerp na drie speeldagen één puntje telt en ‘Fener’ twee kan de Great Old op de eigen Bosuil maar best winnen om de kans op kwalificatie voor ten minste de Conference League gaaf te houden. Twee weken geleden werd het in Istanboel nog 2-2.

“Als we Europees willen overwinteren, moeten we vol voor de winst gaan”, beseft Brian Priske. “Op basis van onze prestaties in Europa hadden we meer dan één punt verdiend, maar die punten hebben we dus niet. Bijgevolg kunnen we nu enkel tevreden zijn met een overwinning. Op Fenerbahçe hadden we het gevoel dat er meer in zat. Bovendien loopt het bij hen de jongste weken wat minder en zitten ze met enkele blessures. Door gezond agressief te spelen, hopen we Fenerbahçe nog wat meer in de problemen te brengen. Al zullen we natuurlijk efficiënt moeten zijn, want in Europa krijg je zelden veel kansen.”

Quote Als je niet kan winnen met goed voetbal, dan moet je dat proberen te doen op basis van inzet en mentali­teit. Dat heb ik tegen Cercle zeker wel gezien. Brian Priske, over de kritiek op het slechte spel tegen Cercle.

Op de twaalfde man zullen Priske en co donderdag niet kunnen rekenen, want na de ongeregeldheden tegen Frankfurt moet Antwerp een wedstrijd achter gesloten deuren spelen. “De focus zal uit onszelf moeten komen”, benadrukt Priske. “Maar dat mag geen excuus zijn. In de coronaperiode hebben we heel de tijd in lege stadions gespeeld.”

Dat Antwerp er goed aan zou doen om tegen Fenerbahçe nog eens een statement te maken, wimpelt Priske af. “Ik ben niet bezig met wat de pers, de experts en de supporters zeggen en schrijven”, zucht de 44-jarige Deen. “Op Cercle speelden we inderdaad onze slechtste match in balbezit. De spelers en ikzelf hebben voldoende zelfkritiek om dat te beseffen. Maar als je niet kan winnen met goed voetbal, dan moet je dat proberen te doen op basis van inzet en mentaliteit. Dat heb ik tegen Cercle zeker wel gezien. En inzet en mentaliteit zijn toch twee dingen die men in deze club erg naar waarde schat.”

“Los daarvan vind ik dat we gedurende het hele seizoen al meermaals hebben getoond dat we wel degelijk mooi voetbal kunnen brengen. Op Standard en op Charleroi scoorden we bijvoorbeeld twee van de knapste goals in de huidige competitie. Ook op Fenerbahçe kwamen we onlangs nog goed voor de dag. En een mindere dag tussendoor heeft iedereen toch al eens. Ik begrijp de opmerking over dat statement dus niet zo goed”, besluit een ietwat gepikeerde Priske.

