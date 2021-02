ANNO 2021. Axelle Dauwens, voormalig atletiekkampioene: “Ik hou van het kantoorleven”

Een topsporter denkt zwart-wit en evalueert voortdurend zichzelf. Dat heb ik nog steeds, ook al doe ik iets anders." In augustus 2019 viel het doek over de atletiekcarrière van Axelle Dauwens door een aanslepende kuitblessure. Ze werkt momenteel achter de schermen bij Woestijnvis. Eén van de programma's waar ze zich over bekommert, is de 'Container Cup', waarvan een versie met beloften op stapel staat. "Als ik die talenten bezig zie, valt het me weer op hoe groot de impact van de sport nu al is op hun bestaan. Bij mij werd het pas écht serieus toen ik al 18 was. Soms wil ik hen waarschuwen voor overmoed, maar daar hebben ze natuurlijk geen boodschap aan."