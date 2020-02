Annemarie Worst wint Parkcross Maldegem: “Deze zege doet veel deugd”

05 februari 2020

Bron: Belga

Tijdens het recente wereldkampioenschap in het Zwitserse Dübendorf moest Annemarie Worst genoegen nemen met de dichtste ereplaats, na haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Die laatste paste woensdag echter voor de Parkcross in Maldegem en in Oost-Vlaanderen pakte Annemarie Worst heel verbeten uit. De Nederlandse finishte afgescheiden als eerste.