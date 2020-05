Ann Wauters, Kim Gevaert en Kim Clijsters sluiten ‘Regenboog Pact’: “Dankbaar dat we elkaar hebben” XC

14 mei 2020

12u48 0 Sport SOS Kinderdorpen roept gezinnen op om ook na de lockdown tijd te maken voor waardevolle momenten. Een ‘Regenboog Pact’. Ann Wauters, Kim Clijsters en Kim Gevaert doen alvast mee.

Vier op de tien ouders hebben moeite met de lockdown. Dat blijkt uit een onderzoek van SOS Kinderdorpen. Maar deze periode zorgt er wel voor dat 73% van de bevraagde ouders waardevolle momenten kan (her)beleven met de kinderen. “Plots is er weer tijd voor een verhaaltje voor het slapengaan, voor een gezellig ontbijt en voor een berenjacht met het hele gezin. Dat brengt ouders en kinderen dichter bij mekaar”, zegt Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen.

Net die mooie, alledaagse momenten wil SOS Kinderdorpen door gezinnen laten vastleggen in een ‘Regenboog Pact’. Daarin staan voornemens van zowel ouders als kinderen om de mooiste momenten van tijdens de lockdown te behouden wanneer het leven weer op volle toeren draait. Kim Gevaert, Kim Clijsters en Ann Wauters hebben alvast zo’n pact opgesteld.

We voelen de nood om het mooie uit deze vreemde periode bij te kunnen houden.” Kim Gevaert

“Als gezin hebben we ons zeker moeten aanpassen tijdens de lockdown. Plots konden de trainingen met mijn team niet meer doorgaan en moest alles thuis gebeuren”, aldus Wauters. “We hebben onze manier van leven dus zeker moeten veranderen. Wij als ouders in de eerste plaats, maar ook voor de kinderen was het een heuse verandering. Een ‘Regenboog Pact’ opstellen was daarom zeker een goed idee om ook na de lockdown de fijne momenten te blijven beleven. Ik heb bijvoorbeeld beloofd om elke week een wandeling of fietstocht met het gezin te blijven doen.”

Gevaert vult aan: “We voelen de nood om het mooie uit deze vreemde periode bij te kunnen houden. We zaten er samen met de kinderen over aan tafel: zij beloven om ons voortaan zonder klagen te helpen met allerlei klusjes, wij beloven om elk weekend een filmavond te doen, mét extra veel chips. Dat is ons ‘Regenboog Pact’.”

En Clijsters? “Het zijn onzekere tijden, en dan zijn we als gezin bovenal dankbaar dat we elkaar hebben. Als ambassadrice van SOS Kinderdorpen besef ik ook dat er nog heel veel kinderen zijn die dat geluk niet hebben”, zegt de Limburgse. “Daarom leggen we die momenten vast in ons ‘Regenboog Pact’: we nemen ons voor om meer samen te koken, puzzels te maken, op uitstap te gaan met de fiets en samen de paarden eten te geven. Daar hebben de kinderen deze periode echt van genoten.”

Lees ook: Clijsters eert zorgend personeel Sint-Trudo Ziekenhuis: “Helden zonder cape”