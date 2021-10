Anderlecht weet weer wat winnen is: Brusselaars rekenen in spektakelrijke partij eenvoudig af met hekkensluiter Beerschot

Jupiler Pro LeagueNa vier draws weet Anderlecht weer wat winnen is. De Brusselaars kenden in een spektakelrijke pot al bij al weinig problemen met hekkensluiter Beerschot: 4-2. Anderlecht vindt zo weer aansluiting bij de top vier.

“Ik wil dat mijn spelers zichzelf eindelijk belonen”, was de wens van Vincent Kompany voor de wedstrijd van vanmiddag. Moest ook wel, thuis tegen hekkensluiter Beerschot kan Anderlecht zich na vier draws geen nieuwe misstap permitteren. Om die deugddoende zege te vinden, gooide Kompany vier nieuwe namen in de ploeg: Murillo, Verschaeren, Ait El Hadj en Raman. Zo startten onder meer Refaelov en Zirkzee op de bank.

Anderlecht had de boodschap van zijn coach begrepen. Van bij de eerste minuut drukte het Beerschot achteruit. Het had zelfs even snel al op voorsprong kunnen staan, maar Raman tikte voor open doel onbegrijpelijk naast. Gelukkig voor hem stond Gómez voorafgaand buitenspel, of de misser van het weekend was gekend. De rest van de eerste helft bleef het eenrichtingsverkeer in het Lotto Park. Maar zichzelf belonen, dat deed Anderlecht niet. De schoten van Kouamé en Olsson werden afgeblokt, diezelfde Kouamé zag een lage knal gered door Vanhamel, Gómez draaide een vrije trap voorlangs en Raman - zeer aanwezig - duwde nét naast.

Beerschot leek de eerste helft als bij wonder zonder kleerscheuren te overleven, tot Radic net voor rusten Ait El Hadj aantikte in de zestien. Ref Dierick aarzelde geen seconde om naar de stip te wijzen. Net als vorige week op Stayen bleef Gómez ijzig kalm, dit keer deponeerde hij de bal in de linkerbenedenhoek.

Volledig scherm Gomez opende de score vanop de stip. © Photo News

Ook in de tweede helft grepen de Brusselaars de bezoekers snel bij de keel. Het hakje van Kouamé werd nog afgeweerd, een minuutje later was het wel prijs, maar voor zijn spitsbroeder. Raman verlengde een hoekschop richting doel, via Shankland en de handen van Vanhamel ging de bal over de lijn. Anderlecht op weg naar een geruststellende zege, of zo leek het althans. Want amper twee minuten na de 2-0 blies Beerschot de match nieuw leven in. Shankland verraste de alles en iedereen en klopte Van Crombrugge met een overhoekse kopbal.

Tot paniek leidde het evenwel niet bij Anderlecht. De bezoekers werden niet gevaarlijker na de 2-1, de thuisploeg des te meer. Raman - pas een kwartier voor tijd was het bobijntje leeg - trapte eerst nog centimeters voorlangs, niet veel later was het alsnog prijs. Opperbeste aanval op de mat gelegd door Anderlecht, Kouamé rondde in de draai knap af. En paars-wit had de smaak te pakken, want invaller Ashimeru werkte een fraaie assist van de ook al ingevallen Zirkzee in doel. Met de onnodige eerredder van Dom zal Van Crombrugge iets minder tevreden zijn.

Na de doelpuntenkermis in de tweede helft pakt Anderlecht eindelijk nog eens een overwinning. Paars-wit sluit zo weer aan bij de top van het klassement, Beerschot blijft moederziel alleen onderaan bengelen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.