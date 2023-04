Anderlecht stuurt internationals meer dan een maand met vakantie

KIJK. “Riemer blijft”: CEO Jesper Fredberg is duidelijk

Jan Vertonghen koos voor een fietstochtje met Jelle Van Damme, Zeno Debast ging voor een middagje relaxen thuis. Terwijl dit weekend de bekerfinale wordt gespeeld en de play-offs van start gaan, zijn de internationals van Anderlecht vanaf vandaag officieel met vakantie. Zij worden begin juni opnieuw op de club verwacht. De Anderlecht-spelers die geen internationale verplichtingen in het verschiet hebben, trainen ook volgende week nog door, tot donderdag. Vanaf vrijdag 5 mei kunnen ook zij hun vakantie boeken. Een paar onder hen komen wel nog in aanmerking om de laatste twee wedstrijden van het seizoen met de RSCA Futures af te werken. Anderlecht greep vorig weekend naast de play-offs en zag een paar dagen eerder ook het Europese avontuur stuklopen in Alkmaar.

Volledig scherm Een teleurgestelde Bart Verbruggen © BELGA

CEO of Sports Jesper Fredberg had eerder al aangeven dat het in zijn ogen zinloos was om de spelers nog lang te laten doortrainen zonder echt doel voor ogen. Zij krijgen nu ruim de tijd om de kopjes vrij te maken en dit snertseizoen af te sluiten. Al zit niet iedereen in hetzelfde schuitje natuurlijk. Want hoewel de jongens met interlandverplichtingen nu vakantie krijgen, zit het seizoen er voor hen nog niet helemaal op. In het geval van een selectie spelen Zeno Debast en Jan Vertonghen nog twee EK-kwalificatiewedstrijden met de Rode Duivels op 17 en 20 juni, thuis tegen Oostenrijk en in Estland. Bart Verbruggen moet zich dan weer klaarstomen voor de Final Four van de Nations League met Oranje.

Ook Murillo, Diawara - allebei bij de mogelijke vertrekkers op Anderlecht - Dreyer, Ashimeru en Slimani werden de vorige interlandbreak opgeroepen voor hun nationale ploeg. Killian Sardella en Kristian Arnstad moeten zich dan weer klaarstomen voor het EK U21 in Roemenië en Georgië van 21 juni tot 8 juli.

Volledig scherm Anders Dreyer © BELGA

De internationals die nu al met vakantie mogen vertrekken, worden begin juni opnieuw op Neerpede verwacht, wellicht 5 juni. Voor de spelers zonder internationale verplichtingen begint de voorbereiding op het seizoen 2023-2024 enkele dagen later. Leuk detail: de Champions League-finale, traditioneel toch de afsluiter van het voetbalseizoen, wordt op zaterdag 10 juni gespeeld. Dus nog voor het huidige seizoen officieel is afgesloten, zijn ze bij Anderlecht al bezig met de voorbereiding op het nieuwe. De Jupiler Pro League gaat in het laatste weekend van juli van start.

Onderhandelingen met Slimani

In het dossier rond Lior Refaelov nam Anderlecht donderdag al een beslissing, het contract van de 37-jarige aanvaller werd niet verlengd. Bovenaan de stapel van Fredberg ligt nu het dossier ‘Islam Slimani’. Ook de 34-jarige Algerijnse spits is einde contract, maar Anderlecht zou hem graag een contractverlenging voorschotelen. De onderhandelingen met de entourage van Slimani lopen, maar een akkoord is er nog niet. Sinds zijn komst in januari was hij in tien competitiematchen goed voor acht doelpunten.

Volledig scherm Islam Slimani © BELGA