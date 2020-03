Anderlecht neemt afscheid van Pär Zetterberg PJC

Benieuwd hoe de achterban hierop zal reageren… Anderlecht heeft afscheid genomen van Pär Zetterberg (49). De Zweed was in november 2018 teruggekeerd naar paars-wit - tot grote tevredenheid van de supporters, maar er was meteen onduidelijkheid over zijn sportieve rol.

Bijvoorbeeld Fred Rutten wist niet wat hij met Zetterberg moest aanvangen, al was dat ook de schuld van RSCA - de beloftes richting Zetterberg zijn nooit waargemaakt. Zeker sinds de komst van Kompany was Zetterberg steeds minder belangrijk. Zo zat hij niet meer in het transfercomité en was hij een simpele assistent geworden. Zelfs in die functie vindt de nieuwe bestuursploeg - met Van Eetvelt, Vandenhaute en Verbeke - Zetterberg nu overbodig. Eerder degradeerden zij ook sportief manager Michael Verschueren.