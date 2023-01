Anderlecht koopt (een beetje) tijd met onverhoopt punt: “De mentaliteit was er, nu nog de kansen”

KIJK. Brian Riemer: “Moeten werken aan onze kwaliteit in het laatste derde”

Coach Brian Riemer prees vooral de inzet van zijn team, maar was niet blind voor de tekortkomingen. “Ik vond dat we goed onder de druk van Club Brugge konden uitvoetballen”, zei de Deense T1 van Anderlecht. “Maar het vervolg was niet goed. We brachten te weinig kwaliteit en daardoor konden we amper kansen creëren. Het is goed dat we de bal vaak in de rangen konden houden. Maar als je er niet in slaagt om kansen te krijgen, is balbezit weinig waard. Dat is iets wat zeker beter moet in de toekomst. Anderzijds is denken dat je op het veld van Club Brugge tien open doelkansen kunt creëren niet realistisch.”