Anderlecht in beroep tegen schorsing Kouamé, die topper tegen Club dreigt te missen

Uitsluiting voldoende. Dat was wat Anderlecht gisterenmiddag hoopte te bekomen voor Christian Kouamé. De Ivoriaan werd zondag uitgesloten na een tackle op KV Oostende-speler Frederik Jäkel - hij raakte hem op de knie. Volgens het Referee Department was de rode kaart terecht, en dat betwist paars-wit zelfs niet, maar de recordkampioen vindt een schorsing buitenproportioneel. En dat was ook de teneur voor de Geschillencommissie.

“Christian had totaal geen intentie om een overtreding te maken”, klonk het bij de raadsman van Anderlecht. “Bovendien was de intensiteit laag en stond de Oostende-speler niet in het gezichtsveld van Christian. Voorts wijzen wij op de integere en respectvolle manier waarop Christian met de beslissing van de scheidsrechter is omgegaan. Hij heeft nauwelijks geprotesteerd tijdens de wedstrijd zelf en is ook nadien niet gaan klagen bij de ref. Ook willen wij aankaarten dat Christian een blanco strafregister heeft. Hij is geen vuile speler.” Dat klopt: nooit eerder kreeg Kouamé rood.