Anderlecht heeft Vanden Borre officieel aangesloten, maar match tegen Club Brugge komt te vroeg Pieter-Jan Calcoen

18 januari 2020

De papierwinkel rond Anthony Vanden Borre (32) is eindelijk afgerond. Nadat het Internationaal Transfercertificaat gisteren vanuit Congo gearriveerd was bij de voetbalbond - dat nam uiteindelijk ruim twee weken in beslag -, heeft Anderlecht de rechtsachter officieel aangesloten. In principe kan hij nu ook wedstrijden spelen, ware het niet dat hij nog een conditionele achterstand heeft. "De match tegen Club komt te vroeg voor Anthony", herhaalde Vercauteren. Anderlecht plant vriendschappelijke duels om VdB speelklaar te krijgen. De voormalige Rode Duivel - op de foto gisteren op training met Nasri - geeft zichzelf nog uiterlijk een maand om een meerwaarde te betekenen. Op stage in San Pedro del Pinatar liet hij optekenen "bijna honderd procent" te zijn. (PJC)