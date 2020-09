Anderlecht-abonnees zullen één match op drie naar stadion kunnen Pieter-Jan Calcoen

03 september 2020

17u54 2

Anderlecht heeft zijn plannen klaar om straks weer supporters te ontvangen. Na overleg met alle partijen - gemeente, politie, virologen en de politiek - zou elke abonnee één wedstrijd op drie in het Lotto Park kunnen volgen. Per match zouden er dus iets meer dan 5.000 fans welkom zijn in het stadion - dit wel op een veilige manier. Het protocol is nog niet op alle niveaus goedgekeurd, maar dat is een kwestie van tijd.

Krijgt Anderlecht groen licht, dan zitten er voor het eerst sinds 7 maart weer toeschouwers op de tribunes. Toen werd het 7-0 tegen Zulte Waregem. Dit seizoen speelde Anderlecht al twee keer thus: 3-1 tegen STVV en 1-1 tegen Moeskroen.

Ook de andere clubs bereiden zich voor op spelen met publiek. Zo mikt landskampioen Club Brugge op 6.000 aanwezigen op Jan Breydel.

Lees ook:

Club en Cercle gaan voor 6.000 toeschouwers, Standard heeft akkoord over 10.000