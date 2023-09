Analyse van de supersprint van Arnaud De Lie: “Op een sprint bergop moet hij voortaan van niemand schrik hebben, ook niet van Wout en Mathieu”

KIJK. Wout van Aert rondt tactische meesterzet af in Tour of Britain: “Een ‘tricky’ plan dat begon als grap”

Wout van Aert (28) heeft de vijfde etappe in de Tour of Britain gewonnen. Onze landgenoot won na een late uitval nadat z’n ploegmaat en sprinter Olav Kooij het gat liet vallen. Voor Jumbo-Visma is het al de vijfde ritoverwinning in evenveel dagen en Van Aert is ook de nieuwe leider.