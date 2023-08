ANALYSE. Het EK als harde les én hoop voor de Red Lions: hoe zij zich ‘heruitvinden’ voor bisnummer op Olympische Spelen

KIJK. Bizarre beelden: Vuelta-commissa­ris moet fans raadplegen om bonifica­tie­se­con­den uit te delen

De Vuelta is op z'n zachtst gezegd op een bizarre manier begonnen. Na de veelbesproken ploegentijdrit van gisteren viel ook de eerste rit in lijn in het water. De finale werd geneutraliseerd, maar ook dat leidde tot chaos. Op sociale media is te zien hoe een commissaris beelden van fans moet raadplegen om bonificatieseconden te kunnen uitdelen.