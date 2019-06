Bingoal Gesponsorde inhoud Analist Eddy Snelders ziet op korte termijn amper U21-Duivels doorstromen naar hoofdteam “Nooit vergeten wat een uitzonderlijke lichting we vandaag hebben”

11 juni 2019

Zondag start het EK -21 in Italië en San Marino, mét de jonge Duivels. Dan stelt de voetbalfan zich de vraag: hoeveel van die jongens zien we binnen drie jaar – in het geval België zich kwalificeert - op het WK 2022 in Qatar. Analist Eddy Snelders predikt realisme. “Er is zelfs geen enkele garantie dat er één van hen Qatar haalt.”

Eddy Snelders slaakt een zucht als we hem met onze vraag confronteren. “Eigenlijk moet je de vraag stellen hoeveel van die jongens op termijn titularis gaan worden bij een topclub. Want dat is toch de vereiste als je wil doorstromen naar het hoofdteam van de Rode Duivels. En liefst een internationale topclub, als je garantie wil op een basisplaats bij het nationale elftal.”

Snelders heeft een punt. De huidige lichting Rode Duivels speelt niet bij KV Oostende, Lokeren of een slabakkend Anderlecht, zoals nu respectievelijk Rocky Bushiri, Ortwin De Wolf of Alexis Saelemaekers. Een Rode Duivel hoort bij Manchester City, Real Madrid of Tottenham te spelen.

“Let wel, er zijn jongens met potentieel”, wil Snelders toch enigszins nuanceren. “Bryan Heynen bijvoorbeeld, die jongen staat al een eind, maar moet nog bevestigen. Van Francis Amuzu hoor ik positieve dingen, maar net als Cobbaut en Saelemaekers is hij zelfs bij een Anderlecht-in-crisis nog geen certitude. Dan heb je nog stappen te zetten. En 2022 is dichterbij dan je denkt.” Als we toch wat aandringen of er echt niemand is, noemt Snelders nog Dodi Lukebakio, momenteel bij Düsseldorf aan de slag. Lukebakio maakte er – onder meer tegen Bayern München – al een paar keer indruk.

Maar Snelders geeft ook tegenvoorbeelden. “Wout Faes bijvoorbeeld, die bij Oostende aan de slag is. Dat is bijna 1B, hé. Ik bedoel maar dat we vandaag een compleet ander gegeven hebben dan die lichting Rode Duivels die ons nu zoveel voetbalplezier schenkt. Het merendeel van die jongens stond op hun 20ste al in het eerste elftal van een Europese topclub. Daar is bij de EK-selectie van U21-bondscoach Johan Walem nog geen sprake van. Vergeet ook niet dat de Belgische vijver waarin gevist kan worden, maar een poeltje is, als je vergelijkt met Frankrijk of Duitsland. Alleen hebben we het voorbije decennium met een ongelooflijk sterke lichting te maken gehad. Maar geloof me, het is zeer realistisch mocht de continuïteit van de voorbije jaren straks een ferme deuk krijgen.”

Wie – bij kwalificatie - dan wel mee moet naar Qatar? Snelders komt eerder uit bij jongens die nu al Rode Duivel zijn. “Thorgan Hazard. Youri Tielemans. Leander Dendoncker, Timothy Castagne. Ik noem er voor de vuist weg maar enkele. Dat zijn jongens die net die U21-categorie ontgroeid zijn. Samen met een aantal andere vaste waarden die de komende drie jaar nog kunnen overbruggen: Eden Hazard, Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Thibaut Courtois, … De meesten onder hen zullen prille dertigers zijn in ’22. Niets fout mee, toch?”

