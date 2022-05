“Amerikanen sluiten deal van 4,7 miljard euro rond overname van Chelsea”

Champions League Pep Guardiola over de wissel van Kevin De Bruyne tegen Real Madrid: “Was tactische beslissing”

Kevin De Bruyne kampte niet met een fysiek probleem toen Pep Guardiola hem in Bernabéu naar de kant haalde. Dat vertelde de Spaanse coach van Man City vandaag op z’n persbabbel in aanloop naar de competitiematch tegen Newcastle. “Het was een tactische beslissing.”

