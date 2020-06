Amerikaanse voetbalbond schrapt verbod om te knielen tijdens volkslied YP

11 juni 2020

10u19

Bron: Belga 0 Sport De Amerikaanse voetbalbond (USSF) schrapt de regel die spelers en speelsters verbiedt te knielen tijdens het volkslied. In een verklaring zegt de federatie dat het "verkeerd" was en het verbod het onvermogen illustreerde om te beantwoorden aan de verzuchtingen van de zwarte gemeenschap.

De USSF riep de maatregel in het leven nadat Megan Rapinoe, de absolute vedette van de erg succesvolle vrouwenploeg, in 2016 knielde tijdens het 'Star-Spangled Banner' voor een interland. Rapinoe deed dat als teken van solidariteit voor Colin Kaepernick, de gewezen American football-ster die toen bij San Francisco 49ers speelde. Hij was begonnen met te knielen tijdens het volkslied, als protest tegen het politiegeweld tegen zwarten.

Na de dood van Afro-Amerikaan George Floyd, eind mei in de Verenigde Staten door bruut politiegeweld, protesteren wereldwijd steeds meer sporters door te knielen. Dat was onder meer het geval in de Bundesliga.

De Amerikaanse voetbalvrouwen, de regerende wereldkampioenen, riepen de USSF eerder deze week op de controversiële regel te schrappen. Dat gebeurde door de Raad van Bestuur met een overweldigende meerderheid van 604 tegen 1.

"Het is duidelijk dat dit beleid verkeerd was en de aandacht afleidde van de belangrijke boodschap van Black Lives Matter", aldus de USSF. "Wij verontschuldigen ons bij onze spelers, vooral onze zwarte spelers, de staf, de fans en iedereen die racisme wil uitroeien.”