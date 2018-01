Amerikaanse teamarts Larry Nassar misbruikte minstens 265 meisjes Redactie

31 januari 2018

22u52

Bron: Belga 0 Het bekende aantal slachtoffers van Larry Nassar is tot 265 opgelopen. In Charlotte (Michigan), waar vandaag een derde proces tegen de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam van start ging, verklaarde rechter Janice Cunningham dat 265 slachtoffers geïdentificeerd werden, "en dat hij er in de staat Michigan, de VS en wereldwijd wellicht nog veel meer maakte".

Vorige week werd de 54-jarige Nassar in Lansing (Michigan) al tot een gevangenisstraf van 40 tot 175 jaar veroordeeld wegens grootschalig seksueel misbruik, in december werd hem een celstraf van 60 jaar opgelegd voor het bezit van kinderporno. Wellicht wordt zijn straf nog eens met 40 tot 125 jaar verlengd na dit derde en laatste proces, waarop Nassar terechtstaat voor feiten die hij pleegde in een achterkamertje van de Twistars turnclub in Dimondale, Michigan. De rechter trok drie dagen de tijd uit om de getuigenissen van 65 slachtoffers te horen. Op het proces in Lansing getuigden bijna 160 vrouwen tegen Nassar, onder hen de olympische kampioenen Aly Raisman en Jordyn Wieber.



Nassar pleitte in Lansing schuldig in zeven gevallen van seksueel misbruik van de hoogste graad. In Charlotte geeft hij toe dat hij drie meisjes die hij in Dimondale medische zorgen had moeten verlenen seksueel misbruikte. Eén van de meisjes was jonger dan dertien, de andere twee waren vijftien en zestien jaar oud. De eerste getuige die woensdag aan bod kwam vertelde dat Nassar haar een eerste keer misbruikte toen ze amper negen was.

Er worden 65 getuigen verwacht in Charlotte, maar dat aantal kan oplopen. Op het vorige proces stonden er aanvankelijk 80 getuigen op de rol, maar vonden uiteindelijk bijna 160 vrouwen de moed om hun verhaal te komen doen. De rechter stond daarom toe dat het proces in Carlotte live via Twitter en een livestream kan gevolgd worden, "zodat iedereen de kans krijgt zich in de debatten te mengen".