Amerikaanse aandeelhouder Club Brugge wil stadionbeleving optimaliseren: “Topkwaliteit bieden”

Of Orkila Capital plannen heeft om het aandelenpakket bij blauw-zwart uit te breiden? Neen, dat niet. Wel wil het de expertise en de knowhow uit de Verenigde Staten op het vlak van stadion-ervaring doorgeven hier in België. “We weten vanuit Amerika hoe sportteams de beleving in moderne stadions kunnen optimaliseren. Dat gaat van eten en drinken - topkwaliteit die de fans tot op hun zitje besteld kunnen krijgen als ze dat willen - over geen wachtrijen aan wc’s of horeca tot een digitaal laagje over de fysieke beleving en top of mind plek voor bedrijven om klanten te entertainen”, zei Du Bey.