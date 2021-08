Amazone Manon Claeys verovert in vrije kür tweede bronzen medaille op Paralympische Spelen





Paralympische SpelenManon Claeys heeft op de Paralympische Spelen in Tokio met haar paard San Dior 2 de bronzen medaille gewonnen in de individuele freestyle test (vrije kür) van de paradressuur (graad IV). Het is haar tweede eremetaal op deze Paralympics.