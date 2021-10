Alles wat u moet weten over het EK Darts, waar een aantal opvallende namen ontbreken

De naam zaait misschien verwarring, maar het European Championship Darts is geen toernooi waar uitsluitend Europeanen aan mogen deelnemen. Met Simon Whitlock en Damon Heta staan er immers twee Australiërs aan de start. Het toernooi vindt van 14 tot 17 oktober plaats in Salzburg en is live te bekijken op VTM 2 of via tekst op HLN.be. Peter Wright staat als titelverdediger aan de start, hij versloeg vorig jaar James Wade.

Kim Huybrechts is de enige landgenoot die actief is in Oostenrijk. Hij opent zijn toernooi morgenavond tegen de Ier Brendan Dolan (best of 11 legs). Als Huybrechts doorstoot, wacht Rob Cross of Keane Barry (best of 19 legs) in de tweede ronde. De kwartfinale verloopt volgens hetzelfde format, in de halve finales en finale moet een speler 11 legs pakken om te winnen (best of 21 legs).