“Alleen op de wereld” en “fenomeen dat geschiedenis herschrijft”: ook buitenlandse pers smult van wereldtitel Van der Poel

AD: “Grandioos”, “Heroïsch”

Bij het Nederlandse AD hebben ze superlatieven in overvloed voor de nieuwe wereldkampioen. Van “fenomenaal”, over “grandioos”, tot “heroïsch”. “Met een verschroeiende aanval reed hij zijn concurrenten uit het wiel in Glasgow”, schrijft het Algemeen Dagblad. “Op een indrukwekkende manier soleerde hij naar de overwinning. Op het bochtige en heuvelachtige circuit, perfect voor de kwaliteiten van Van der Poel, voelde de Nederlander zich als een vis in het water. Bij zijn beslissende demarrage had niemand een antwoord, ook rivaal Van Aert en tweevoudig Tourwinnaar Pogacar moesten het hoofd buigen.”

L’Équipe: “Alleen op de wereld”

La Gazzetta dello Sport: “Fenomeen dat de geschiedenis herschrijft”

“Een fenomeen dat de geschiedenis herschrijft”. Zo omschrijft de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel. “Nu ontbreekt alleen nog de titel in het mountainbike (daar doet Van der Poel zaterdag een gooi naar, red.). Voor de Nederlander is het al een buitengewoon 2023 geweest met zeges in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Deze wereldtitel is voor Van der Poel ook een revanche op wat er vorig jaar allemaal gebeurd is in Wollongong. Toen had Van der Poel in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden.”