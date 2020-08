Alle sportcompetities in Vlaanderen mogen hervatten, publiek bij voorkeur nog niet welkom Redactie

13 augustus 2020

12u20 31 Sport Er mag terug competitief gesport worden in Vlaanderen. Dat maakte het kabinet van Ben Weyts vanmiddag bekend. Gisteren kondigde Antwerps gouverneur Cathy Berx al aan dat in Antwerpen het sporten terug mocht worden hervat volgens Vlaamse normen, nu worden die normen dus versoepeld. Er wordt wel gevraagd om het aantal supporters te beperken.

Nu ook in de provincie Antwerpen sportactiviteiten kunnen doorgaan volgens de protocollen opgesteld door de Vlaamse sportpartners, kan er opnieuw in heel Vlaanderen gesport worden op hetzelfde niveau. Alle competities kunnen desgewenst hervatten. De Veiligheidsraad heeft toestemming gegeven om tot maximaal 100 (indoor) of 200 (outdoor) toeschouwers toe te laten, maar de Vlaamse sportpartners adviseren om de wedstrijden te laten doorgaan zonder publiek - als dat praktisch en financieel mogelijk is. Net om de sportactiviteiten zelf te vrijwaren.

Zowat in heel Europa zijn of worden de sportcompetities gestart. Zelfs in donkerrode gebieden zoals het Catalaanse Barcelona of het Engelse Leicester wordt er opnieuw op alle niveaus gesport.

De Veiligheidsraad heeft toestemming gegeven om tot maximaal 100 (indoor) of 200 (outdoor) toeschouwers toe te laten, maar de Vlaamse sportpartners adviseren om – als dit haalbaar is - de wedstrijden te laten doorgaan zonder publiek. Dat net om de sportactiviteiten zelf te vrijwaren. Voor zij die toch willen gaan supporteren is een mondmasker verplicht.

De concrete richtlijnen van Sport Vlaanderen:

Sporten in georganiseerd verband is toegelaten:

- met contact

- in een groep van maximum 50 personen,

- als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,

- als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,

- als je de veiligheidsprotocollen volgt

Sporten in niet-georganiseerd verband mag:

- met je eigen sociale bubbel met contact, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend).

- OF met max. 10 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen

- Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres.