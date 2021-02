Alison Van Uytvanck ondergaat operatie aan de knie

Red Flames “Genoeg gelachen”: de nuchtere kijk van onze Fla­mes-wat­cher op de voorbije twee wedstrij­den

14:26 De Red Flames hebben in vier dagen tegen twee ploegen van de wereldniveau gespeeld. 1-6 tegen een dominant en briljant Nederland en 2-0 bij een dominant en saai Duitsland. Thuis verzopen en in Aken weer voorzichtig boven water gekomen. Gezien de ambities is dit een déconfiture voor het Belgische vrouwenvoetbal. Want déconfiture is tegelijk mislukking en ontnuchtering. Af en toe eens een detox is noodzakelijk.