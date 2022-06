Al jaar geen basisspeler onder Martínez, onduidelijkheid over zijn toekomst in Napels en toch is Dries Mertens de gelukkigste aller Duivels

Meer sport Meerkamper Thomas Van der Plaetsen nog altijd niet volledig hersteld na pijnlijk moment op Spelen: “Al meermaals gedacht aan stoppen”

Meerkamper Thomas Van der Plaetsen, voormalig Europees kampioen tienkamp, wacht nog steeds bang af of hij fit raakt voor het WK atletiek in de VS van komende maand. De 31-jarige atleet is nog altijd niet volledig hersteld van de blessure die hij opliep tijdens de Spelen vorige zomer. Bij het verspringen in Tokio scheurde hij z’n hamstring en Van der Plaetsen traint nog altijd niet pijnvrij. Hij heeft zelfs al een paar keer gedacht aan stoppen, zo geeft Van der Plaetsen toe in een gesprek met Klaas Dewyngaert. Bekijk het interview in bovenstaande video.

14:36