Al 148 dagen niet meer gewonnen, stokoude spelers en een handgemeen: wat is er aan de hand met de LA Lakers?

NBA27 mei 2021. De Phoenix Suns vs. de LA Lakers. 95-109. De laatste keer dat de LA Lakers nog eens een basketbalwedstrijd wonnen. Hun seizoensbegin is er eentje om snel te vergeten: zes van de zes matchen verloren in de voorbereiding, twee van de twee keer verloren in het reguliere seizoen. Een seizoensstart à la Beerschot. Hopelijk voor de Lakers is de malaise in LA van minder lange duur.

Flashback naar 148 dagen geleden. De laatste play-offwedstrijd die Anthony Davis volledig uitspeelt. Drie dagen later valt hij, weeral, geblesseerd uit en verliezen zijn Lakers drie keer op rij tegen de latere finalisten uit Phoenix. De zoveelste blessure in de nog jonge carrière van de superster. Maar nog erger: zonder AD kan LA niet winnen.

Daar moet iets aan veranderen, dacht algemeen directeur Rob Pelinka en hij gooide deze zomer het hele team overboord. Op drie spelers na: LeBron James, Anthony Davis en jong talent Talen Horton-Tucker. Pelinka — of was het LeBron? — haalde in de plaats heel wat nieuwe, maar niet zo jonge, spelers. Acht van hun dertien nieuwkomers zijn boven de 30 jaar. Met uitschieters als voormalige All-Stars Carmelo Anthony (37), Dwight Howard (bijna 36), Rajon Rondo (35), DeAndre Jordan (33) en Russell Westbrook (bijna 33).

Waarom Westbrook?

Die laatste moet dé grote transfer worden en samen met AD en LeBron het gevaarlijkste trio van de NBA vormen. Maar voorlopig lijken die verwachtingen nog verre van ingelost. Westbrook, die is geboren in Long Beach vlakbij LA en in college voor UCLA uitkwam, speelde een eerste desastreuze wedstrijd in zijn thuisstad. Amper vier van zijn dertien schoten vielen binnen en hij eindigde met slechts acht punten. Vannacht was het al iets beter: 15 punten, 9 assists en 11 rebounds. Maar weeral met niet al te beste percentages: hij scoorde 40% van zijn schoten. Dat kan en moet beter.

Volledig scherm Russell Westbrook © AFP

Al is niet alles Westbrooks fout. Het is gewoon onbegrijpelijk waarom de Lakers hem haalden. Hij brengt jammer maar helaas niks bij aan dit team. Ze hebben zijn rebounds niet nodig — daarvoor beschikken ze over Anthony Davis — net zo min als zijn assists — daarvoor loopt er in het Staples Center ene LeBron James rond. Wat de Lakers wél nodig hebben, is een goeie shotter. En laat shooting nu net Westbrooks zwakke punt zijn. Het enige dat de voormalige MVP toevoegt, is hustle: vechtlust elke seconde op het parket. Als dat maar volstaat…

Ruziënde reuzen

En over weinig toegevoegde waarde gesproken: ook Dwight Howard is terug. Na een sabbatjaar bij de Philadelphia 76ers, waar hij elke play-offwedstrijd iets minder mocht spelen, keert de achtvoudige All-Star terug naar LA. Om het meteen aan de stok te krijgen met Anthony Davis. Na een achterstand van tien punten tegen de Phoenix Suns vannacht, ging AD verhaal halen bij Howard. Die was daar niet van gediend, sprong recht van de bank en in no-time kwam het tot wat duw- en trekwerk tussen de twee reuzen.

Ach, zo’n dingen gebeuren nu eenmaal in topsport waar elke actie op het scherpst van de snee gebeurt. Maar het ziet er toch niet goed uit. De Lakers verliezen opnieuw. Niet toevallig weeral van de Suns. Vooral defensief staat het écht slecht. Ze konden vannacht niks tegenhouden. Niks.

Wat een verschil met hun kampioenenjaar twee seizoen geleden toen ze de op drie na beste verdedigende ploeg in de NBA waren.

En beste Lakers-fans, al heimwee naar 2020?

Volledig scherm © USA TODAY Sports