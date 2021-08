Akkoord over Lukaku: Chelsea betaalt 115 miljoen euro, zondag medische testen en maandag naar Londen

VoetbalChelsea en Inter hebben een princiepsakkoord over Romelu Lukaku: 115 miljoen euro zal er op tafel worden gelegd. De komende uren worden de laatste details uitgeklaard. Morgen zou ‘Big Rom’ z'n medische testen afleggen in België en maandag zou hij al naar Londen trekken. Tien jaar nadat zijn transfer van Anderlecht naar Chelsea werd aangekondigd, is hij bijna weer eigendom van de Londense club. Big Rom tekent voor vijf jaar. Tegen een loon van minstens 12 miljoen euro netto per jaar.

All smiles op training bij Inter gisterenmiddag. Zo ook Lukaku. Tot zijn laatste dag zal hij zich als een voorbeeldige prof gedragen bij de Italiaanse kampioen. De lach is nog in Milaan, de gedachten zijn al in Londen. Nog enkele uren wachten.

Inter en Chelsea zijn nog in dialoog om de laatste details uit te klaren, maar het princiepsakkoord is er. Lukaku wordt niet de duurste Engelse inkomende transfer ooit: Chelsea betaalt 115 miljoen euro. Een bedrag dat Inter aanvaard heeft. Er wordt nog onderhandeld over de betalingsmodaliteiten. Chelsea-CEO Marina Granovskaia, de rechterhand van Roman Abramovich, had er een punt gemaakt om de 100 miljoen pond niet te overschrijden - prijs die Manchester City betaalde voor Jack Grealish.

Daar zat een logische redenering achter. Omdat de FIFA-regels voorschrijven dat 5 procent van een transfersom netjes wordt verdeeld onder de clubs waar een speler tussen zijn 12de en 23ste voetbalde, had Chelsea sowieso recht op zo’n 2 miljoen. Plus dat Inter nog 605.000 euro aan de Engelse club moest - solidariteitsschijven voor Lukaku’s transfer van Man United naar Inter. Die 2,5 miljoen werden meteen van het totale bedrag afgetrokken.

Inter heeft stilaan ook al nagenoeg zekerheid over de potentiële vervanger van Lukaku: Duvan Zapata, Colombiaanse spits van Atalanta.

Lukaku was nooit van plan om een transfer te forceren. Toch lichtte hij trainer Simone Inzaghi woensdag beleefd in dat als er een goed bod van Chelsea binnenvalt, hij graag zou willen dat zijn club dat aanvaardt. De boodschap van zijn makelaar Federico Pastorello aan die directie was iets steviger. Zij wilden snel handelen.

Het addio aan Milaan is heel dichtbij. Het voorstel van Chelsea (12 tot 15 miljoen netto per jaar, all in), de ambitieuze sportieve plannen van trainer Tuchel en de gesprekken met zijn entourage hebben Lukaku uiteindelijk over de streep getrokken.

Inter heeft de centen nodig. Hun financiële situatie dwong hen tot de verkoop van nog minstens één speler. Door de vraag van Lukaku om een bod te aanvaarden meent het bestuur een excuus te hebben om de protesterende fans te sussen - zij pikken de verkoop van hun beste speler niet en maakten dat ook duidelijk met spandoeken.

Lukaku hoopt eerstdaags in Londen te worden voorgesteld als nieuwste aanwinst van Chelsea. In gecumuleerde transfersommen kan hij straks de duurste van allemaal worden - duurder de 310 miljoen euro van Neymar.

Ook Anderlecht heeft nog recht op een bescheiden bijdrage van het totale bedrag. Bij een internationale transfer tussen clubs uit twee verschillende landen wordt er 5 procent opzij gezet voor de clubs die hem hebben opgeleid - tussen zijn 12de en 23ste. De zogenaamde solidariteitsbijdrage. Anderlecht zou zo nog 2,25% kunnen krijgen. Als Chelsea 115 miljoen pond betaalt, vloeit er dus nog 2,6 miljoen euro naar paars-wit. Het deel waar het opgedoekte Lierse nog recht op had, verdwijnt in de bondskas.

