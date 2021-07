Afzien bij de beesten: de tien slachtoffers van een wrede Touretappe, elk met hun eigen, wrang verhaal

Volledig scherm Tour de France. © Tour de France-Logo.

• OPGAVE TIJDENS RIT

Tim Merlier (Alpecin-Fenix): tranen om Champs-Elysées

Op de Col du Pré op 70 kilometer van de streep stapt Merlier (28) in de volgwagen. Volledig leeg. Het tweede speerpunt van Alpecin-Fenix dat de Tour verlaat, met het oog op de Spelen verscheen Van der Poel na zes dagen in het geel niet meer aan de start van de loodzware negende rit.

Merlier won vorige week maandag met overmacht de derde Touretappe en keek al uit naar de finish in Parijs. “Daarom werd ik emotioneel toen ik er de brui aan gaf”, deed onze 28-jarige landgenoot zijn relaas. “Sprinten op de Champs-Elysées blijft een droom en ik dacht er meteen aan toen ik afstapte. Dat was lastig, ja. Maar ik was leeg en kon gewoon niet meer volgen. Ik hoopte bergaf nog bij iemand te kunnen aanklampen, maar het was een onmogelijke missie. De grupetto reed te ver voor mij uit. Ik heb drie krachtrecords verbroken, dus ik kan het mezelf niet kwalijk nemen. Het niveau ligt gewoon zó hoog en ik was op.”

Volledig scherm Tim Merlier net voor hij opgaf. © ANP

Jasper De Buyst (Lotto-Soudal): weer die rugproblemen

Een goeie 30 kilometer later sneuvelt een tweede Belg. Sinds de zware val en opgave van Caleb Ewan was het doel van lead-out De Buyst (27) in deze Tour sowieso al geminimaliseerd. Zondag speelde de dekselse rug op. Een euvel dat in maart opdoemde na Gent-Wevelgem, hij kon een dag later zelfs niet eens de eigen veters strikken. Een deel van het klassieke voorjaar ging de mist in, vorige maand stapte hij met dezelfde problemen uit de Giro na... rit 9. “De zware weersomstandigheden hebben rugproblemen veroorzaakt bij De Buyst. Hij kon niet verder en moest daardoor opgeven”, klonk het communiqué van Lotto-Soudal.

Volledig scherm Jasper De Buyst. © BELGA

Nans Peters (AG2R-Citroën): elke pedaalslag een marteling

Tussendoor was het ook boeken dicht voor Peters (27). Vorig jaar was de Fransman — met Nederlandse grootouders — nog de beste in de eerste Pyreneeënrit. Dit jaar is de Tour de France voor hem één grote nachtmerrie.

Peters viel net als het halve peloton zwaar in de openingsetappe en hield er stevige klachten aan over. Na de eerste Alpenrit zaterdag vertrok zijn gezicht van de pijn. “Het wordt elke dag erger. Ik geraak niet in cadans. Elke pedaalslag op de Colombière was een marteling. We vermoeden dat ik een breuk heb in de onderrug.” Een tweede tocht door de bergen was dus te veel van het goede, Peters stapte af bij aanvang van de Col du Pré.

Volledig scherm Nans Peters (links) met Christopher Juul-Jensen, die nog nèt op tijd binnenkwam. © AFP

• BUITEN TIJDSLIMIET

Winnaar Ben O’Connor deed 4 uur, 26 minuten en 43 seconden over de tweede Alpenrit van 144,9 kilometer. Dus werd de tijdslimiet gelegd op 37 minuten en 21 seconden. Wie nadien finishte, werd uit de Tour gezet.

Opluchting bij Greg Van Avermaet. Hij bolde met het gelaat op onweer 37 minuten en 15 seconden na de Australiër over de meet. Als laatste nét binnen de tijdslimiet, een tijdsmarge dus van amper zes seconden...

Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert): ontroostbaar

Wie minder geluk had was Vliegen (27). Stampen, vloeken en toch niet opgeven, om dan te merken dat het allemaal voor niets was. Vier minuten te laat. Ook Vliegen reed met mankementen rond na een val in de eerste tumultueuze etappe met vooral last aan knie en rug. Ontroostbaar was hij zondagavond in Tignes. De tranen vloeiden rijkelijk. “Ik kon amper op m’n pedalen duwen. Het regende, was ijskoud en het parcours was bovendien loodzwaar. Ik voelde al snel in de etappe dat het zeer lastig zou worden en dat maakte het mentaal nog lastiger. Dit is pijnlijk, maar ik moet voort.”

Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM): ziek onderweg

De eerste die genadeloos te horen kreeg dat het er voor hem opzat, was sprinter Coquard (29). Hij finishte na Van Avermaet, maar wel drie minuten later. De thuisrijder kon zijn wagonnetje niet aanhaken bij de andere sprinters onder wie Cavendish, Greipel en Bouhanni. “Ik wist dat het een moeilijke dag zou worden, maar had zo’n triest einde niet verwacht. Ik werd ziek tijdens de afdaling van de Col des Saisies en stopte om warme kleren aan te trekken. Maar op dat moment kreeg ik plots pijn in de onderrug. Ik bleef vechten, tot het bittere einde, maar het ging niet.”

Arnaud Démare (Groupama-FDJ): geen verdriet

Waar de rest ontgoocheld en met tranen in de ogen afdroop, relativeerde Démare (29). Ook zijn Tour is over, in 2017 overkwam de tweevoudige etappewinnaar van La Grande Boucle hetzelfde. “Deze dag was ongelofelijk, maar er zijn, denk ik, veel meer collega’s triestiger dan ik. Ik heb alles gegeven en er alles aan gedaan om op tijd binnen te komen. Meer kon ik niet doen. Dit is sport op het allerhoogste niveau. In de Tour is het koersen of ten onder gaan. Ik weiger vanavond verdrietig te zijn.”

Volledig scherm Démare het moment hij over de meet bolt. © BELGA

Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic): compleet gedesillusioneerd

Terwijl zijn ploegmaat Nairo Quintana fier zijn pas veroverde bollentrui showde, ging Delaplace (31) door de hel. Tour nummer acht voor de ervaren Fransman, maar dit overkwam hem nog nooit. “Het is moeilijk te beschrijven wat ik vandaag voel. De teleurstelling is enorm”, schrijft hij op Twitter. De beelden na de finish spreken boekdelen. Een totaal afgepeigerde Delaplace hangt minutenlang over zijn stuur. Ook hij met vocht in de ogen. Of hij sukkelde met fysieke ongemakken is (nog) niet geweten. Maar dat het ook bij hem pijn heeft gedaan, is overduidelijk.

Stefan de Bod (Astana): lens verloren

Het waren hartverwarmende beelden, zaterdag. De Bod (24), een jonge hardrijder uit Zuid-Afrika, kwam in de eerste bergrit zwaar ten val in de afdaling van de Mont-Saxonnex. De Bod bleef verbouwereerd zitten. Een attente dame zag het leed, sprintte naar huis en kwam met een kussen buiten om het de coureur ietwat comfortabel te maken. “We houden van fans zoals jij. We hebben nood aan meer jou en minder ‘allez omi-opi-toeschouwers’.” Maar ondanks het prachtige gebaar zit zijn Tour erop.

De Bod kwam volledig leeg over de meet zondag. Ongetwijfeld naweeën van de val. Hij werd ondersteund, kreeg onmiddellijk enkele warmtedekens over zich en stelde de vraag: ‘Heb ik het gehaald?’ Het antwoord was hard. Op de koop toe had hij onderweg nog eens brute pech. “Ik verloor een ooglens. Ik zag dus helder door maar één oog. Ik dacht bij mezelf: ‘Foert, als ik val, dan is het zo.’ Ik moest risico nemen.”

Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ): stond Démare bij

Ook een Italiaan deelde in de klappen. Guarnieri (33) verzette hemel en aarde om Démare binnen de tijdslimiet binnen te loodsen. In het slot van de rit was zijn bobijntje af, Guarnieri gaf nog eens tien minuten extra toe. Ook hij viel eerder in de Ronde van Frankrijk en was dus niet 100 procent.

Volledig scherm Ook Guarnieri ging eerder de Tour tegen de vlakte. © AFP

Nicholas Dlamini (Team Qhubeka): om 19.01 uur als laatste

Last but not least: Dlamini (25). Om 19.01 uur bolde hij als allerlaatste over de finish. 1 uur, 24 minuten en één seconde later dan O’Connor. Onder luid applaus bereikte hij de top in Tignes, hij had er een erezaak van gemaakt om niet uit koers te stappen. Karakter te over als er onderweg in velden of wegen niemand meer te bespeuren is. Aanvankelijk was er overigens geen vuiltje aan de lucht voor Dlamini — hij zat veilig in de grupetto. Tot het noodlot toesloeg. De Zuid-Afrikaan ging in een afdaling hard tegen de grond. “Helaas kon ik de aansluiting niet meer maken. Ik kwam helemaal alleen te zitten. Toch was ik vastbesloten om de rit uit te rijden. Daar veranderde die tijdslimiet niets aan. In een auto stappen was geen optie. Mijn droom was om ooit de Tour te rijden. Die is bij deze uitgekomen.”

Tranen van vreugde bij Cavendish

Wat we u niet willen onthouden: de vreugde van Mark Cavendish. Met twee Tourzeges zit hij onverhoopt op een wolk en zondag kwam hij anderhalve minuut vóór de tijdslimiet binnengedruppeld. Ook tranen bij hem, maar dan van blijdschap. En grote dank aan Tim Declercq en Michael Mørkøv, die de groene trui op sleeptouw namen. Cavendish benadrukt telkens hoe fantastisch de kameraadschap bij ‘The Wolfpack’ is en dacht daar gisteravond ongetwijfeld opnieuw zo over.

“Dit was een rit waar ik doodsbenauwd voor was. Ik ben blij en emotioneel dat ik er overheen ben gekomen. Het probleem is dat er nog zulke dagen komen. Hoezeer ik de Tour heb gemist, deze bergetappes zijn verschrikkelijk.” Een dagje rust vandaag, ze hebben het állemaal nodig.

